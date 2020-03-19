تجديد ملكية المركبة دون فحص فني

المصدر: أحمد عابد - ابوظبي

اتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين امكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة واعتباراً من الاحد 22 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني. تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس المرور الاتحادي الذي عقد برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس المجلس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، بحضور نائب الرئيس العميد المهندس حسين أحمد الحارثي وجميع الأعضاء.

كما ناقش المجلس موضوع فتح ملفات السائقين والدورات، ووجه معاهد التدريب على مستوى الدولة، الإسراع في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خلال اسبوعين، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بتطبيق معايير الكشف الحراري واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخرى للعاملين والمتدربين