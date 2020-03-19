طقس غائم مع احتمال سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والساحلية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏20 - 30 كم/‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏س. وتوقع المركز أن يكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:45 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:13، ويكون بحر عمان خفيف - متوسط الموج.