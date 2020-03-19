شرطة دبي توقف الخدمات الحضورية في 4 مراكز

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إيقاف الخدمات الحضورية في أربعة مراكز (بر دبي، والرفاعة، ونايف، والراشدية) ابتداءً من غد، والاستعاضة بالركن الذكي الذي يقدم خدمات ذكية في هذه المراكز، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الحضورية في أربعة مراكز (القصيص والموانئ والبرشاء، وجبل علي).

وقال مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن هذا الإيقاف يأتي استكمالاً للخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، التي تم الإعلان عنها في 2018، موضحاً أن القرار يأتي ضمن خطة شرطة دبي لتحقيق هدفين أولهما تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخفض نسبة المراجعين في المراكز 80% بحلول 2020، والثاني يتمثل في تحقيق صفر في عدد المراجعين.

من جانبه، أفاد مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد سعيد حمد آل مالك، بأن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوافرة عبر القنوات الذكية سواء عبر مراكز الشرطة الذكية SPS، والموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ويمكن للعميل استخدام الركن الذكي في المراكز للحصول على الخدمة.

وقال مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، المقدم ماجد البردان، إن الخدمات الـ15 التي سيتم إيقافها منها طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، وتسليم معثور، واستلام معثور، وتقرير حادث مروري دون إصابات، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، ودفع المخالفات المرورية.