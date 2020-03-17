"الأرصاد": تقلبات جوية وأمطار "رعدية" على الدولة لمدة 4 أيام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الفترة من غد، وحتى الاثنين المقبل، نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وذكر المركز أنه خلال يومي الأربعاء و الخميس، سيبدأ تقدم السحب على المناطق الغربية مع امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ثم على بعض المناطق الساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وأوضح أن الأيام من الجمعة إلى الأحد ستشهد تعمق المنخفض الجوي، مع زيادة كمية الرطوبة في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تطور السحب ليتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

وذكر المركز أن يوم الاثنين المقبل ستخف حدة الحالة الجوية بوجه عام وتقل السحب ويكون الطقس غائم إلى غائم جزئي على بعض المناطق مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة شرقاً صباحاً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول من مساء الأحد إلى شمالية غربية تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.