هدايا فورية من "اتصالات" لمشتركي الباقات المدفوعة مقدماً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت "اتصالات" عن إطلاقها ميزة "Wasel Gifts" التي توفر هدايا فورية لمشتركي الباقات المدفوعة مقدماً مع كل عملية تعبئة للرصيد. وتُعبّر "اتصالات"، من خلال طرحها هذه الميزة، عن امتنانها لعملائها، والتزامها الدائم بإسعادهم وإثراء تجربتهم.

ويستطيع المشتركون الجدد والحاليون لباقات Wasel وباقات WaselGo الاستفادة من هذه الميزة، كما تتنوع الجوائز الفورية بين البيانات، والدقائق المحلية أو الدولية، ومكافآت الرصيد الإضافي، ونقاط تطبيق Smiles، وغيرها الكثير. ويحصل العميل على الجائزة الفورية بمجرد شحن الرصيد بقيمة 30 درهماً أو أكثر.

وبهذه الميزة، أصبحت عملية إعادة شحن الرصيد للباقات المدفوعة مقدماً في غاية المتعة والحماسة. كما أن الحد الأدنى للحصول على هدايا Wasel Gifts هو شحن رصيد بقيمة 30 درهماً من مختلف أنواع شحن الرصيد، عدا خدمة تحويل الرصيد من هاتف محمول لآخر.

ويمكن للمشتركين إلغاء هذا العرض، بواسطة الضغط على *101*30*2#.