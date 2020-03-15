مواطنون ومقيمون يرفعون شعار "ملتزمون ياوطن" لمواجهة "كورونا"

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلق شباب مواطنون مبادرة تطوعية تحت مسمى "ملتزمون يا وطن" لدعم الإجراءات الحكومية الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، حيث أعلن الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي التزامهم بدعم كل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة من خلال تنبيه أسرهم وأبنائهم وأصدقائهم بأهمية العمل ضمن الخطة التي تسعى الجهات الحكومية عبرها لمنع انتشار فيروس "كورنا" بالدولة.

وقال مسؤول خدمة أبوظبي الإخبارية، خليفة السلامي، لـ"الإمارات اليوم" إن الفكرة بدأت من قِبَل مواطنين قائمين على "شبكة أبوظبي الإخبارية"، حيث تشاوروا في بعض قروبات "الواتس أب" ومع بعض المواطنين في فكرة المبادرة، وقد حصلت على تجاوب كبير من قبل المواطنين عبر القروبات، وتم اختيار اسم "ملتزمون يا وطن" لدعم إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح أنه تم التنسيق مع بعض المسؤولين في الدولة لإطلاق المبادرة، لافتاً إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بإجراءات الدولة، وأنه من الواجب على كل فرد في الوطن الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار، واستقصاء المعلومات من وزارة الصحة والجهات المعنية، وعدم إثارة الهلع والخوف بين الناس بسبب فيروس "كورونا".

وأوضح أن حملة "ملتزمون يا وطن" انتشرت خلال أول ثلاث ساعات من إطلاقها على الـ"سوشيال ميديا"، وأنه من المتوقع أن تُحدث المبادرة تجاوباً كبيراً واستجابة من المواطنين والمقيمين في الدولة لجهود الجهات الحكومية بالحد من انتشار فيروس "كورونا".