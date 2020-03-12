تساوى الليل والنهار في الإمارات السبت المقبل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن طول فترة الليل سيتساوى بطول فترة النهار، في الإمارات ، خلال الفترة من السبت 14 إلى 16 مارس الجاري، ثم يبدأ طول النهار يأخذ بالزيادة بمعدل 10 دقائق أسبوعيا خلال النصف الأول من فصل الربيع .

وأشار الجروان إلى أن طول فترة الليل و النهار يتساوى في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الأيام التي تسبق الاعتدال الربيعي و الذي يكون في 21 مارس الجاري، أو في الفترة التي تلي الاعتدال الخريفي الذي يكون في 23 سبتمبر.

ولفت إلى أن موعد تساوي الليل و النهار في الجزيرة العربية يكون بين 14 إلى 16 مارس الجاري خلال فصل الربيع ، وخلال الفترة بين 26 إلى 28 سبتمبر المقبل خلال فصل الخريف.

أما في دول البحر المتوسط و أوروبا فيحدث تساوى الليل والنهار في الفترة بين 16 إلى 18 مارس الجاري خلال فصل الربيع ، والفترة بين 25 إلى 27 سبتمبر خلال الخريف.