سفارة الإمارات تدعو المواطنين إلى عدم السفر للهند

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت سفارة الإمارات‬ في نيودلهي مواطني الدولة، بعدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بكافة أنواعها من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة عبر حسابها على موقع " تويتر " مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الهند للتسجيل في خدمة تواجدي داعية إلى ضرورة التواصل معها على الرقم 00918181911111.

وأعلنت الحكومة الهندية، الأربعاء الماضي، تعليق إصدار التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، وفرض حجر صحّي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الهندية، في بيان، إن تعليق إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ العمل به في 13 من مارس الجاري عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نقلت رويترز.

وأشارت إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار.

وأضافت أنّ "كل المسافرين القادمين من، أو الذين زاروا بعد 15 فبراير، الصين أو إيطاليا أو إيران أو كوريا الجنوبية أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا، سيوضعون لدى وصولهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقلّ"، وبشمل القرار كل الجنسيات بمن فيهم الهنود.

وأوضح البيان أنّ الحكومة "توصي بقوة" المواطنين بتجنّب السفر إلى أي وجهة خارجية حالياً.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند خلال الأيام الأربعة الأخيرة ليصل إلى 60 مصاباً.