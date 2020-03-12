«الخارجية» تُطلع السفراء والقناصل على إجراءات الدولة الاحترازية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إحاطة إلكترونية عبر الفيديو، أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على الاستعدادات الصحية، والإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تواجه العالم حالياً.

وتضمنت الإحاطة غير التقليدية، التي تم بثها إلكترونياً مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، جلستين، استضاف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، في الجلسة الأولى، مديرة قسم الأمراض المعدية المتحدث الرسمي في هيئة الصحة بأبوظبي، الدكتورة فريدة الحوسني، ومدير السلامة والوقاية المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث والطوارئ، الدكتور سيف الظاهري.

فيما استضاف الشيخ مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، خلال الجلسة الثانية الحوسني، والظاهري، فضلاً عن الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور خالد إبراهيم المزروعي، ورئيس قسم شؤون القنصليات في مكتب الوزارة بدبي، راشد عبدالله خلفان القصير.

تم خلال الجلستين إطلاع السفراء ورؤساء البعثات المعتمدة لدى الدولة على النموذج الإماراتي في التعامل مع هذا الطارئ، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والصدقية الراسخ في دولة الإمارات.

واستعرض المتحدثون في الجلستين خطة الاستجابة الداخلية، ومنظومة التعاون بين الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصحة والإجراءات الصحية والتوعوية، وقطاع السفر والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بجميع نقاط الدخول إلى دولة الإمارات. وجرت خلال الإحاطة إجابة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون، من خلال النظام الإلكتروني.