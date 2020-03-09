"أبوظبي للتقاعد" يستحدث تقنية جديدة للتواصل مع جهات العمل "عن بُعد"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد استخدام تقنية "فيديو كول"، للتواصل مع جهات العمل لتلبية المتطلبات الخاصة بالتدريب والتوعية، وكذلك الإجابة عن أية استفسارات خاصة بالمؤمّن عليهم لدى تلك الجهات.

يأتي استخدام الخدمة الجديدة، في إطار خطة الصندوق لتطوير خدماته، وتسهيل الإجراءات الخاصة بجهات العمل، بالإضافة إلى دعم الخطط التوعوية لرفع امتثالها وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتتضمن الخدمة الجديدة ورشاً تدريبية، تتناول أهم الأُسس التي يقوم عليها نظام التقاعد في الإمارة، وكذلك أهم بنود القانون رقم 2 لسنة 2000، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد، وأهم التعديلات التي طرأت عليه.

وأكد الصندوق أن استخدام "الفيديو كول" كوسيلة جديدة للتواصل، يأتي في إطار سعي الصندوق الدائم لتسهيل المعاملات، وخلق آليات جديدة وذكية وسريعة، للتواصل مع جهات العمل التي تُعد الشريك الأساسي له في تطوير الخدمات، ورفع نسبة رضا المتعاملين.



وأشار الصندوق إلى أنه تم استخدام تقنية "فيديو كول" للتدريب والاجتماع مع الموظفين المعنيين في تلك الجهات على آلية تقديم الخدمات الخاصة بالتقاعد، ومساعدتهم في حل التحديات والعقبات التي تواجههم في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الخدمة متاحة، وتستطيع جهات العمل طلب عقد الاجتماعات التوضيحية عن طريقها، أو عن طريق الحضور الشخصي حسب رغبتها.

وذكر الصندوق أنه يعتمد على آليات متنوعة للتواصل مع جهات العمل، لتوعيتها حول نظام التقاعد، مثل: عقد الاجتماعات التوضيحية والزيارات التبادلية وورش التدريب الدورية، التي يتم تقديمها لرفع امتثال جهات العمل، مشيراً إلى أنه على مدار العام الماضي، قدم الصندوق 417 ورشة تدريبية وتوعوية لجهات العمل، حيث تم عقد 128 ورشة توعوية، بالإضافة إلى 289 اجتماعاً توضيحياً مع جهات العمل، لتوضيح أي نقاط التباس، أو حل أي مشكلة تواجهها في تعاملاتها مع الصندوق.

ولفت الصندوق إلى أنه يقدم 18 خدمة إلكترونية، يمكن لجهات العمل الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية المختلفة، منها: "طلب تسجيل جهة عمل، طلب تحديث بيانات، الخصم المباشر والدفع الإلكتروني، تحميل الاشتراكات الذكية، طلب تسجيل مؤمن عليه والحاسبة الإلكترونية، طلب ضم خدمة، تحميل بيانات ضم الخدمة، طلب إنهاء لخدمة، خدمة تابع حالة طلبك".

وحسب التقرير الصادر من هيئة أبوظبي الرقمية، تم إنجاز ما يقارب 75 ألف معاملة، عن طريق القنوات الرقمية المختلفة.

وقال مدير عام الصندوق، خلف عبدالله رحمة الحمادي: "يحرص الصندوق على استخدام مختلف الوسائل المتاحة، لتلبية متطلبات جهات العمل وسرعة إنهاء طلباتها، كما أطلقنا العديد من المبادرات الخلاقة، للتوعية بأهمية نظام التقاعد، وتعريف المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك الإسهام في رفع امتثال جهات العمل، وحل العقبات التي قد تواجههم".

وأكد الحمادي ضرورة الاهتمام بتدريب وتوعية جهات العمل بكل ما يتعلق بنظام التقاعد في الإمارة، نظراً لكونها من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق، وما تلعبه من دور لمساعدة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين التأمينية، وكذلك حقوق أسرهم في الحاضر والمستقبل.

وذكر الحمادي أن هناك خططاً محددة لتدريب كل جهات العمل المسجلة لدى الصندوق، والتي يبلغ عددها 1.397 جهة عمل، بحسب آخر الإحصاءات، نظراً لأهمية دورها في دعم الصندوق لتقديم خدمات ذات جودة عالية، لاسيما في ما يخص تسجيل المؤمن عليهم، وتسديد الاشتراكات الشهرية، بالإضافة لدعم الخدمات الأخرى التي يقدمها الصندوق، والتي تسهم بشكل مباشر في إسعاد المواطنين، وحفظ حقوقهم.