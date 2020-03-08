المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسائل

أعرب قراء عن انزعاجهم من تلقيهم رسائل عبر «واتس آب» وماسنجر، تبلغهم بالفوز في إحدى المسابقات التلفزيونية الشهيرة، وتدعوهم للاتصال بأرقام معينة للحصول على الجائزة، إذ يدرك القراء سريعاً أنها محاولة للاحتيال الهاتفي.

غسيل

اشتكى قارئ من رفض عمال غسيل السيارات، في إحدى محطات البترول بأبوظبي، تنظيف سيارته إلا بعد دفع 20 درهماً إضافية لهم، بحجة وجود فضلات طيور على سقف السيارة تحتاج إلى تنظيف.

أسعار

شكا قراء ارتفاع أسعار الأقنعة الطبية (الكمامات) في بعض البقالات، خصوصاً التي تقع بالقرب من المدارس والمؤسسات الحكومية، داعين إلى وضع سقف سعري لا ينبغي تجاوزه لمثل هذه السلع.

بصق

دعا مواطنون إلى تغليظ عقوبة البصق في الشارع، خصوصاً في ظل المخاوف من انتشار الفيروسات، لافتين إلى أن هذه العادة، غير الصحية، منتشرة بين أفراد ينتمون لجنسيات بعينها، ما يعرض سلامة السكان للخطر.

«مساعد»

اشتكى قراء من صعوبة التعامل مع المساعد الافتراضي، الذي يرد على الاتصالات الهاتفية لدى العديد من شركات الاتصالات والبنوك، حيث لا يتجاوب مع الاستفسارات بسهولة. مشيرين إلى أن هذه الخدمة انتشرت، أخيراً، والهدف منها مساعدة المتعاملين، لكن مشكلات فنية كثيرة تواجههم، وتتسبب في إرباكهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com