المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اتصالات

قال قراء إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من شركات تدّعي أنها مرخصة، وتعمل بالنيابة عن شركات الاتصالات في الدولة، لافتين إلى أنها تروج لمنتجات عدة بما فيها استبدال أرقام الهواتف بأخرى مميزة، وإضافة مزايا للباقات، وغيرهما، متسائلين عن طبيعة هذه الشركات وما إذا كانت هذه المكالمات تأتي في إطار الاحتيال.

«سالك»

قال متعامل إنه فوجئ بمخالفة قيمتها 200 درهم، لاستخدامه بوابة «سالك» من دون رصيد كافٍ في حسابه، لافتاً إلى أنه لم يتلقَّ رسالة تفيد بانتهاء الرصيد قبل تسجيل المخالفة، وتساءل عن مدى قانونية المخالفة، كونه اعتاد استلام إشعارات مسبقة بهذا الخصوص.

تفتيش

أفاد قارئ بأن موظفي الأمن في المدرسة التي يدرس فيها ابنه، يقومون بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم دورات المياه، وعلى الرغم من أنه إجراء احترازي يرى البعض أن المدرسة تستحق الثناء عليه، إلا أنه قد يسبب تأثيراً نفسياً سلبياً في بعض الطلبة.

مندوبون

اشتكى سكان في عجمان قيام مندوبي مبيعات بطرق الأبواب خلال فترة الظهيرة، لتقديم عروض وقسائم خصومات تعود لمطاعم وصالونات ومغاسل سيارات وفنادق.

حديقة

اشتكى قراء في أبوظبي إزالة الأسوار المحيطة بعدد من الحدائق في الإمارة، بهدف تحويلها إلى متنزهات خضراء مجانية، إذ تسبب ذلك في زيادة المخاطر على الأطفال، مع تراجع قدرة الأهالي على مراقبتهم بشكل صارم، وطالبوا بإعادة هذه الأسوار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com