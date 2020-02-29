الشؤون الاسلامية و الأوقاف: قرار السعودية التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة مقصد شرعي أصيل

المصدر: أبوظبي-وام

أكدت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية و الأوقاف أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مقصد شرعي أصيل ينطلق من تشريعات الدين الإسلامي الحنيف الآمرة بالمحافظة على الإنسان، وتأمين كل من وفد مهلا بالعمرة إلى بيت الله الحرام وشددت على أن حفظ الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية إنسانية، توليها المملكة العربية السعودية كل اعتبار ورعاية، في كل قراراتها المتصلة بكعبة المسلمين وقبلتهم.

و قالت الهيئة في هذا الشأن إن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة و زيارة الحرم النبوي الشريف، قرار استشرافي حازم يؤكد دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمجال الريادة العالمية و الاحترافية الاستراتيجية في إدارة الأزمات، والاستجابة العالية لتقارير منظمة الصحة العالمية بأخذ الاحترازات اللازمة ضد تفشي الأوبئة و الأمراض المستعصية، لتظل مكة المكرمة والمدينة المنورة واحتي أمان و سلام وطمأنينة لكل من قصدهما، وأماكن تشريف وتعظيم ومهابة لكل من دخلهما (مثابة للناس وأمنا) و برهانا للعالم و دليلا على أن المملكة بالعربية السعودية بملكها و قيادتها وعلمائها و شعبها حامية الحرمين الشريفين والقائمة على رعايتهما وتأمين سلامة وعافية كل من قصدهما.. داعية الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وأن يحفظ المعتمرين وكل قاصد للبلد الأمين.