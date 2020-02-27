38 قاطرة جديدة تنضمّ إلى أسطول «الاتحاد للقطارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقرّ مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، ترسية عقد توريد أسطول قاطرات لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، على شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك»، ليرتفع حجم أسطول الشركة إلى 45 قاطرة، ما يعادل ستة أضعاف الأسطول الحالي، المكون من سبع قاطرات.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع الشركة اتفاقية التعاقد، التي تم منحها عقد توريد أسطول القاطرات.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نمضي قدماً في استكمال المقومات اللازمة كافة، لمشروع وطني يسهم في نهضة الدولة وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة، سيرتقي أسطول القاطرات المتطورة بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وسيرفع سعة شبكة السكك الحديدية إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً، مقارنة بنحو 7.2 ملايين طن سنوياً في الوقت الراهن».

وتعاقدت شركة الاتحاد للقطارات مع الشركة المصنعة للقاطرات العاملة بالديزل والكهرباء، لتصميم وتصنيع 38 قاطرة للنقل الثقيل، المصممة خصيصاً لتحمّل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة الخليج العربي. وإضافة إلى ذلك، سيكون أسطول القاطرات مزوّداً بأحدث ابتكارات الفلترة، مثل نظام الفلترة النبضي ونظام فلترة الرمال، اللذين يضمنان عمل القطار بفاعلية وكفاءة عاليتين عند مروره بالمناطق الصحراوية.

وتتميز القاطرات بمحركات ذات أداء عالٍ مع تزويدها بأحدث تكنولوجيا لخفض الانبعاثات، حيث إن الانبعاثات الكربونية، التي تنتج عن النقل عبر القطار، أقل بنسبة 70 إلى 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات للكمية ذاتها، حيث تجرّ القاطرات 100 عربة في القطار الواحد، بما يوازي حمولة 300 شاحنة، ويوازي حجم البضائع التي تنقلها القطارات 5600 رحلة بالشاحنات يومياً.

ومع هذه الترسية، يرتفع حجم أسطول القاطرات إلى 45 قاطرة للنقل الثقيل، تتميز كل منها بقوة 4500 حصان، وتعد من أقوى المحركات في المنطقة. وبذلك تعزز الشركة من الأسطول الحالي المكوّن من سبع قاطرات، الذي مكّن الشركة من الاستغناء عن أكثر من مليون رحلة عبر الشاحنات على الطرق في منطقة الظفرة، حيث نقل نحو 28 مليون طن من حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى ميناء التصدير في الرويس، عبر أكثر من 2800 رحلة قطار منذ بدء تشغيل القطار عام 2016.

ويأتي ترسية عقد توريد أسطول جديد من القاطرات في أعقاب ترسية جميع عقود الأعمال المدنية، للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتدشين أعمال الحزمة (أ) من المرحلة الثانية، وترسية عقد لبناء سلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية، الأمر الذي يؤكد على سير شركة الاتحاد للقطارات بخطى قوية وثابتة، لإنجاز أحد أكبر وأهم المشروعات في الدولة.

ذياب بن محمد بن زايد:

• «نمضي قُدماً في استكمال المقومات اللازمة لمشروع وطني يسهم في نهضة الدولة وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة».

• «أسطول القاطرات المتطورة سيرتقي بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وسيرفع سعة شبكة السكك الحديدية إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً».