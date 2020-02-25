"يومكس وسيمتكس 2020" يختتمان فعاليتهما بصفقات بقيمة 750 مليون درهم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة والأكبر من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020" والمؤتمر المصاحب لهما، واللذان تم تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير الجاري، وحققا أرقاماً قياسية تاريخية، حيث ناهز إجمالي قيمة الصفقات التي تم عقدها خلالهما 750 مليون درهم، وتجاوز عدد الزوار 25,981 زائرا.

ونجح المعرضان اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، في تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات الأمنية أمام جمهور عالمي يضم وفوداً حكومية إقليمية، إلى جانب مجموعة من الوكالات والجهات المتخصصة بالقطاع والهيئات المدنية، وتناول المعرضان أبرز استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيل المركبات والأنظمة غير المأهولة في سبيل تحقيق أهداف تخدم البيئة والإنسانية.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض "يومكس 2020" ومعرض "سيمتكس 2020" والمؤتمر المصاحب لهما اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي: "حققت هذه الدورة من معرضي يومكس وسيمتكس نجاحاً لافتاً ولاقت استحساناً كبيراً من جميع الشركات والجهات العارضة، ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي حظي به المعرضين من قبل قيادتنا الرشيدة، حيث شهدنا نمواً ملموساً في أعداد الزوار وعدد الصفقات التي تم عقدها، والإقبال الكبير من قبل الشركات العالمية على المشاركة، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات ضخمة بالتزامن معهما مثل تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت الذي نظمته جامعة خليفة مسابقات الذكاء الاصطناعي التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، يؤكد على المكانة العالمية الرائدة التي وصلا إليها المعرضين خلال فترة قصيرة من الزمن".

وأكد الأحبابي: "أن المعرضين يدعمان رؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف المستقبل، ويعززان الجهود الرامية للنهوض بمفاهيم الابتكار والحداثة، ودعم أهداف عام 2020، عام الاستعداد للخمسين من خلال الارتقاء بتقنيات وابتكارات المستقبل، التي تؤثر على قطاعات الاقتصاد والتعليم والبنى التحتية والصحة في الدولة، ويساهمان في تعزيز مكانة دولة الإمارات، كإحدى المراكز العالمية الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وقال الأحبابي: "سلط المعرضان الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات أمام جمهور عالمي، وضم وفودا وخبراء ومتخصصين بهذه القطاعات من مختلف أنحاء العالم. كما وتجدر الإشارة إلى أننا شهدنا ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات الوطنية العارضة في هذه الدورة، حيث فتح المعرضان لهم المجال لاستعراض أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام صناع القرار والمتخصصين، مما يعزز من تنافسية هذه الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم".

بدوره كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري أن الدورة الرابعة من المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما قد حققا نتائج قياسية تضمنت ارتفاعاً في عدد الشركات العارضة يصل إلى 166 شركة، وبنسبة نمو بلغت 38 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية في عام 2018، ووصل عدد الشركات الوطنية المشاركة في الفعالية 66 شركة، والتي تشكل ما نسبته 40 بالمائة من مجموع الشركات العارضة الكلي. وزادت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 25,500 ألف متر مربع، مقارنة مع مساحة الدورة السابقة للمعرضين. واستقطب المعرضان ما يزيد عن 25,981 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بنسبة نمو تتجاوز 116 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية.

كما وصل عدد الحضور والمشاركين في مؤتمر يومكس وسيمتكس الذي عقد بتاريخ 22 فبراير إلى 1600 ضيف، محققاً ارتفاعاً بنسبة 433 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة.

11 صفقة جديدة

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام اليوم الثالث من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020"، عن وصول مجموع الصفقات إلى 749.081.718 درهم منذ انطلاق المعرضين، حيث تم توقيع 11 صفقة جديدة في اليوم الأخير مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 124 مليون درهم.