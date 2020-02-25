شرطة أم القيوين تلم شمل أخت بإخوتها بعد 25 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام مركز الدعم الاجتماعي، بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بلم شمل أخت مع إخوتها بعد 25 عاماً من الفراق.

تعود الحادثة إلى قيام الأخت بمراجعة مركز الدعم الاجتماعي، بهدف الحصول على الأوراق الثبوتية لإخوتها من أبيها، حيث إن الأب منفصل عن أم إخوتها منذ مدة طويلة، وقد لاحظ الأخصائي المكلف بمركز الدعم الاجتماعي الفرحة التي غمرت الأخت، ودموعها التي انهمرت عند رؤيتها صور إخوتها من أبيها.

وبسؤالها عن مدى العلاقة بينهم، أجابت بحسرة بأنها لم تلتقِ معهم طوال حياتها، فقام الأخصائي بالتواصل مع أم إخوتها، وطلب منها الموافقة على ترتيب زيارة عائلية بين الإخوة جميعاً، فوافقت الأم واستجابت لطلب المركز، وتمت المقابلة واللقاء الحار بين الأخت وإخوتها في بيت الأم، بعد انقطاع دام 25 عاماً.

وقامت العائلة بتوجيه خالص الشكر والامتنان لمركز الدعم الاجتماعي بأم القيوين، على دوره في هذه الحالة الإنسانية، وعلى الخدمات المقدمة، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري في مجتمع دولة الإمارات.