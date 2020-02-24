المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تزامن

لاحظ سائقون عدم تزامن فتح الإشارات الضوئية بالتتابع على شارع المطار في أبوظبي، عند القيادة بسرعة الطريق، ما يترتب عليه إطالة زمن الرحلة، بسبب التوقف المستمر مع غلق الإشارات الضوئية، داعين إلى معالجة هذه المشكلة.

حسومات

اشتكى مستهلكون طريقة التسويق التي باتت تتبعها الكثير من الشركات في السوق المحلية، وتعلن من خلالها عن حملات للحسومات في متاجرها، ليتبين لاحقاً أنها تشمل عدداً محدوداً للغاية من المنتجات!

أسعار

لاحظ مستهلكون فروقاً كبيرة في أسعار إطارات السيارات بين متاجر التجزئة المنتشرة في السوق المحلية، متسائلين عن السبب، خصوصاً أن الأمر ينطبق على المنتجات من العلامات التجارية ذاتها.

سرعة

لاحظ سائقون أن مَن يقودون مركباتهم على الطرق السريعة، يعمدون إلى تهدئة السرعة بشكل مفاجئ عند الاقتراب من الرادارات، حتى تصل سرعة سياراتهم إلى أقل من السرعة المقررة للطريق، ما يتسبب في إرباك السيارات التي تسير خلفهم، وقد يتسبب ذلك في حوادث خطرة.

إذاعة

قال مستمعون لإذاعة دبي للقرآن الكريم، إن إرسال الإذاعة يختفي في منطقة جبل علي، ويصيبه التشويش في شارع الشيخ زايد بدبي، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على تقوية الإرسال، خصوصاً داخل الإمارة.

متابعة

اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، عدم تفعيل بعض هذه المدارس لمواقعها الإلكترونية، لمتابعة أداء أبنائهم الدراسي من خلالها، مشيرين إلى أن مثل هذه الوسيلة للتواصل تعد ملائمة لهم ومفيدة لأبنائهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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