المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أطلقت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي"، الرائدة على مستوى المنطقة في حلول الأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، أول مروحية درون من طراز "قرموشه"، إماراتية الصنع، عالية الأداء، في إطار صفقة مع القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مدير أول المبيعات في شركة أداسي محمد عبدالله يتحدث عن الطائرة بدون طيارة قرموشة التي تعد واحدة من أحدث الصناعات الإماراتية خلال معرضي يومكس ونفتكس.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hyXNVfH6DL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 23, 2020

وكشف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، عن مروحية درون "قرموشه" الجديدة، على منصة (ايدج)، خلال فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" الذي يقام حالياً على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى يوم 25 فبراير.

ويهدف إطلاق درون "قرموشه" الجديدة إلى تعزيز قدرات العمليات الجوية وتحسين الأداء، من خلال مروحية عسكرية مسيّرة خفيفة الوزن، ومصممة لنقل حمولات تصل إلى 100 كغم تقريباً، لمدة تصل إلى 6 ساعات ومدى 150 كلم ضمن خط البصر. وتوفر المنصّة الجديدة قدرة أكبر على التحمل، وحمولة أكبر، مع ميزة الكاميرا المدمجة عالية الدقة لتغطية مساحة أكبر، بالإضافة إلى مرونة مثالية في التشغيل تمنح القوات المسلحة فرصة الحفاظ على طائراتها المأهولة لأداء المهام الحساسة. ويمكن استخدام مروحية درون "قرموشه" للكشف عن التسرب في أنابيب الغاز، ومسح البنية التحتية، وعمليات البحث والإنقاذ. ومن المتوقع أن تسهم قدرات المروحية الجديدة في الحدّ من التكاليف الإجمالية للعمليات.

"قرموشه" أول مروحية درون بميزة الإقلاع والهبوط العمودي صُنعت في الإمارات pic.twitter.com/qNqyp8Bkg2 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 23, 2020

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في (ايدج) فيصل البناي: "في إطار مساعي شركة "أداسي" لتعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة في قطاع الأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، يساعد إطلاق مروحية درون "قرموشه" على تطوير رؤية الشركة لمستقبل قطاع الدفاع، بما يواكب أحدث المستجدات، مع تقديم أفضل ابتكاراتها الجديدة في السوق، إلى جانب حرصها على الالتزام بضمان التميز لعملائها في نطاق عملياتهم الأساسية، وإبقائهم في طليعة مستخدمي التكنولوجيا المتقدمة".

ويمكن لمروحية درون "قرموشه" أن تنقل في وقت واحد مجموعة واسعة من الحمولات، بما في ذلك جهاز استشعار بصري كهربائي مثبت لجمع بيانات الاستخبارات والاستطلاع والاستهداف ليلاً ونهاراً. وبفضل محرك الديزل منخفض الاستهلاك، وقدرات الاستشعار المتزامن والملاحة الذاتية بدون طيار، توفر المروحية نظاماً مرناً متعدد الاستخدامات قادراً على مواجهة أصعب التحديات في البيئات القاسية.