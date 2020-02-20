رجب الثلاثاء المقبل.. وشعبان 26 مارس

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يولد الهلال شهر رجب، الأحد المقبل الموافق 23 فبراير، الساعة 19:32 مساء بتوقيت الإمارات، أي بعد غروب شمس ذلك اليوم، ومع مغيب الشمس يوم الاثنين سيكون الهلال على ارتفاع ثماني درجات، ويمكث بعد غروب الشمس 43 دقيقة، وتكون فرصة مشاهدته ممكنة، وعليه يكون الثلاثاء المقبل (الموافق 25 فبراير) غرة شهر رجب الحرام.

وأضاف أنه وفق الحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر شعبان الثلاثاء 24 مارس المقبل، الساعة 13:28 مساء بتوقيت الإمارات. ويمكث بعد غروب الشمس خمس دقائق، فتتعذر رؤيته لعدم توافر عوامل الرؤية البصرية، وعليه يكون الخميس 26 مارس غرة شهر شعبان.

ويولد هلال رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020 الساعة 06:26. ويكون الهلال مع غروب الشمس، ويغرب بعد الغروب بـ20 دقيقة، وتتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، فرصة رصده، ليكون الجمعة 24 أبريل غرة رمضان المبارك لسنة 1441.

وأشار إلى أن هلال شهر شوال يولد يوم الجمعة 22 مايو، بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون 24 مايو غرة شوال.

أما هلال ذي الحجة فيولد 20 يوليو، ويكون 22 يوليو غرة ذي الحجة، ويوافق 31 يوليو عيد الأضحى المبارك.