8 لآلئ من «ملهمة» تختصر خبرة 33 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مستندة إلى خبرة تزيد على 33 عاماً في كيفية تطوير الحياة المهنية، والاستعداد للنجاح، والتغلب على التحديات، قدمت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبير مستشاري العملاء في مورغان ستانلي، كارلا هاريس، في جلسة ملهمة عقدت ضمن سلسلة جلسات «صُنّاع التأثير»، في منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، أمس، نصائح تحفيزية، وأساليب عمل مثمرة.

وقالت هاريس إنه خلال سنوات عملها في القطاع المصرفي والمالي، تعلمت بصعوبة كيفية الصمود والتقدم في مكان العمل، متخذة نموذجاً قيادياً مختلفاً كما هو متداول ومعروف في بيئة العمل، إذ يعتقد كثيرون أنه ليس هناك فارق بين القادة ومن ينجزون، أو أن كل من ينجز هو قائد ناجح، بغض النظر عن مبادئ ومتطلبات القيادة الناجحة، فيما يعتمد نجاح القائد في معظم المجالات على مبادئ رئيسة، سمّتها «لآلِئ هاريس الثماني» التي تتضمن: الصدقية، والثقة، والوضوح، وخلق قادة آخرين، والتنوع، والابتكار، والشمولية، والصوت.

وأضافت هاريس أن الصدقية تعد واحدة من أهم صفات القائد الناجح، فكي يتمكن القائد من المحافظة على مركزه، ويحظى بإعجاب فريق عمله، يجب عليه التمتع بمعايير عالية من النزاهة والشفافية، وأن ينفذ الوعود التي يتعهد بها، ويبدأ هذا بعامل الثقة التي تمثل قلب أي علاقة ناجحة، ثم التمكين، ثم الإيمان بقدرات فرق العمل، وعلى العكس من ذلك انعدام ميزة الثقة تتسبب في خسارة ميزة التنافس، داعية المرأة القيادية إلى التصرف مع محيطها العملي والاجتماعي بشخصيتها الأصيلة المتفردة دون تصنّع، وخلق رؤية واضحة لنفسها، حتى في ظل عدم وضوح الأفق أمامها، مؤكدة أن هذه القدرة على التفكير هي ما يخلق الإلهام لها لبناء نموذجها القيادي المتفرد وتابعت هاريس أن القيادة الاستراتيجية الناجحة هي القادرة على خلق كوادر أخرى تعمل في المناصب القيادية.

كارلا هاريس:

«على قائد فريق العمل التمتع بمعايير عالية من النزاهة والشفافية».