محمد بن راشد: نفخر بإنجازات الامارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، شهدت اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020 وسط حضور دولي كبير لأكثر من 3 آلاف شخصية من 87 دولة.

وأضاف سموع "نشيد بفريق منال بنت محمد على تنظيم هذا الحدث العالمي، ونشكر مساعي مجلس التوازن بين الجنسين ومؤسسة دبي للمرأة في تقديم صورة مشرقة عن المرأة الإماراتية وامكانياتها".

وتابع سموه قائلاً "نفخر بإنجازات الامارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة.ثٌلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجو جامعاتنا نساء".