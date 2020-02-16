بالفيديو والصور.. المنتجات الخضراء تدعم ضحايا العنف الاسري

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

تعمل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على تنفيذ مشروعات صغيرة تساعدها في إيجاد وسائل إضافية لتوفير الموارد المالية المطلوبة للتمكن من تقديم برامجها وخداماتها المختلفة، من بينها مشروع المشاتل الزراعية لإنتاج الخضروات والازهار الذي زارته حديثا "الامارات اليوم".

وتعد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وضحايا سوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشر. وقد تم تأسيسها في أواخر عام 2007 من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، وذلك بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتتولى المؤسسة توفير المأوى الآمن وخدمات إعادة التأهيل لضحايا العنف من النساء والأطفال. وتتخذ المؤسسة من منطقة الروية موقعا لها، وقد أنشأت المشروع الزراعي الذي يشمل الزراعة المائية داخل البيوت البلاستيكية ضمن حديقتها الممتدة التي تحيط مرافق ومباني المؤسسة المختلفة، وذلك ليكون أحد مصادر التمويل.

ويتمكن المشروع من انتاج مجموعة من الخضروات التي يتم تسويقها بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية مثل الطماطم والخيار والنباتات الورقية الخضراء.

يذكر انه يمكن للراغبين من الافراد والمؤسسات التبرع للمؤسسة وفقا للشروط والقنوات المعلن عنها على الموقع الالكتروني للمؤسسة.