شرطة دبي تكشف عن أول دورية للشرطة 5 g

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شرطة دبي، بالتعاون مع اتصالات، رسميا عن اول دورية ذكية تمكنتها 5 g في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

دورية الشرطة الذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات عالية التقنية المرتبطة مباشرة بغرفة التحكم والقيادة عبر شبكة 5 g.

وأوضح مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي، ان القوة تسعى بشكل نشط الى تزويد دورياتها باحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الامارة. " ان تنفيذ 5 خدمات مكنة g هو احد الخطوات العديدة التي اتخذتها شرطة دبي لتحقيق هذا الهدف،" " تعاوننا الاستراتيجي مع الادارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو اولويتنا القصوى،" السجن. تم اضافة الرزوقي.

من جانبه نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية في اتصالات عبدالله ابراهيم ال احمد، إن شركة اتصالات فخورة بهذا التعاون لتوظيف اذكى خدماتها وحلولها في تعزيز سلامة وامان الامارة، مضيفاً ان دورية 5 g تهدف الى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة في القطاع الامني، و ربط كاميرا الدورية باعلى دقة لغرفة القيادة والتحكم، فضلا عن تقنية التعرف على الوجه.