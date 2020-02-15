محكمة بني ياس تنتقل إلى مقرها الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي انتقال محكمة بني ياس إلى مقرها الجديد، الذي شيّد على مساحة بلغت 7725 متراً مربعاً، وبكلفة تقارب 54 مليون درهم.

وأفادت الدائرة ببدء استقبال المراجعين في المبنى الجديد، اعتباراً من الغد.

ويشتمل المبنى على جميع التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية، ووسائل التكنولوجيا المتطورة التي تواكب أحدث المتطلبات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تطبيق حلول إبداعية مستدامة لمراعاة بيئة العمل الوظيفية في تنفيذ المبنى، خصوصاً في ما يتعلق باختيار التصميمات الداخلية، لضمان التناسق وتوزيع فراغات المكاتب، وقاعات الاجتماعات، وفق نسق عصري متطور يتناسب مع طبيعة العمل، وبما يحقق الأهداف التصميمية التي تعكس الهوية المعمارية للمباني الحكومية في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالمواصفات الخاصة بالحفاظ على البيئة.

ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق، يضم الأرضي أربعة أجنحة رئيسة لكاتب العدل والتوثيقات والمحكمة المدنية والعمالية وقاضي التنفيذ. ويشتمل الطابق الأول على ستة أجنحة للتوجيه الأسري، والتركات والأمور المستعجلة والجنح والمحكمتين الابتدائية والتجارية. أما الطابق الثاني فيضم أربع قاعات محاكمة، ملحق بكل منها غرفة مداولة.