%98 نسبة الفصل في القضايا بمحاكم أبوظبي خلال 2019

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسب الفصل في القضايا، خلال عام الماضي، بلغت 98%، بنسبة ارتفاع 2.7%، مقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه نسبة الفصل 95.3%، مشيرة إلى أن الدائرة تعكف على تنفيذ 53 مشروعاً، منها 47 مشروعا تقنياً وستة إنشائية، لدعم وتطوير منظومة العمل في الدائرة، بما يتوافق مع عام الاستعداد للخمسين.

وأكدت الدائرة خلال الملتقى الإعلامي الـ67، الذي نظمته، أمس، تحت عنوان ملف الإنجاز السنوي 2019، أن نسبة الفصل في القضايا، تعكس نجاح محاكم أبوظبي في المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى تفوق 95%، موضحة أن نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية بلغت 99%، مقابل 95.8% في عام 2018، وارتفعت في المحاكم الاستئنافية من 92.4% في عام 2018 إلى 96%، فيما وصلت نسب الإنجاز في محاكم النقض إلى 95%.

وأوضحت أن عدد الدعاوى المقيدة في عام 2019 بلغت 284 ألفاً و909 دعاوى، استحوذت المحاكم الابتدائية على العدد الأكبر بواقع 189 ألفاً و462 دعوى، وحلت دوائر التنفيذ في المرتبة الثانية بـ31 ألفاً و524 دعوى، وحلت محاكم الاستئناف ثالثاً بـ29 ألفاً و87 دعوى، ورابعاً «التوفيق والمصالحة» بـ15 ألفاً و304 دعاوى، وخامساً دوائر التوجيه الأسري بـ14 ألفاً و494 دعوى، وسادساً محاكم النقض بـ5038 دعوى.

فيما وصلت نسبة التزام القضاة بالدليل الإرشادي للأحكام إلى 100%.