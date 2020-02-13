«زايد العليا» تورد 5000 زي مدرسي إلى «التربية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سلّمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 5000 قطعة، تُمثل الدفعة الأولى لإنتاجها من الزي المدرسي الذي جرت حياكته بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم، إلى وزارة التربية والتعليم، حسب البرنامج الزمني المحدد.

وتأتي الخطوة تنفيذاً لمذكرة التفاهم الثلاثية المشتركة الموقعة بين المؤسسّة من جهة، وكل من وزارتي التربية والتعليم، وتنمية المجتمع من جهة ثانية، بشأن خياطة الزي المدرسي لطلبة عدد من المراحل الدراسية، تلزم بموجبها وزارة التربية شركات القطاع الخاص بإسناد أعمال وخدمات خياطة وتوفير الزيّ المدرسي للطلبة الملتحقين بالمدارس التابعة للوزارة على مستوى الدولة، بنسبة لا تقلّ عن 1% من الكمية المتعاقد عليها للزيّ المدرسي، لتكون من إنتاج ورش الخياطة لإصحاب الهِمم في «زايد العليا» بأيدي الطلاب الذين تم توظيفهم في مجموعة المسعود.

وأكد مدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسّة، المهندس محمد سيف العريفي، الالتزام بتوريد المنتجات حسب الجدول الزمني وآلية التسليم المتفق عليها، لافتاً إلى تجهيز الدفعة الأولى بقياسات متنوعة من مراحل الروضة إلى الصف الثامن.

وأضاف أنها تمثل 50% من حجم العمل الكلي، المنتظر إنجاز حياكتها وتسليمها نهاية مارس المقبل.