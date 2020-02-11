طقس الغد: مغبر وبارد وأمطار "صباحية" خفيفة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، مغبراً وبارداً بوجه عام، وغانماً شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً ، ليصيح غائماً جزئياً بعد الظهر ، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر ، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي و تدني مدى الرؤية الأفقية، تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم / س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الخميس سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً على المناطق المكشوفة، فيما يكون رطباً خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف شرقاً.

ونوّه إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً صباحاً، بينما تخف ليلاً، على أن تكون مثيرة للغبار والأتربة على معظم مناطق الدولة، وتتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/ س، تصل إلى 45 كم/ س على البحر الذي يكون شديد الأضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب صباحاً في بحر عمان يصبح متوسط ظهراً.