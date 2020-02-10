"كهرباء الشارقة" توفر خدمة ذكية جديدة لاستلام شهادات براءة الذمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توفير خدمة ذكية جديدة للمشتركين للتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم ويمكنهم من خلال الخدمة الجديدة استلام شهادات براءة الذمة من خلال رسالة نصية تصل على الهاتف أو عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة ويستفيد من الخدمة الجديدة أكثر من 3 ألاف مشترك شهرياً وتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة كإحدى الأفكار والمقترحات التي استقبلتها الهيئة ضمن جلسات التطوير المستمر التي تنظمها الهيئة .

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن جميع الأفكار التي تستقبلها الهيئة من الموظفين والمشركين يتم دراستها من كافة الجوانب الفنية والإدارية و المالية وتحويلها لخطة عمل يتم تنفيذها على مراحل حيث تتضمن استراتيجية الهيئة الإعتماد على الأفكار والمبادرات الإبداعية التي تساهم في تطوير مجالات العمل وتحقيق الرضا الوظيفي ورضا المشتركين وتحقيق نقلة نوعية تساهم في استمرار مسيرة الهيئة التطويرية لتضاهي المستويات العالمية في مجالات عملها.

وأكد أن الهيئة تسعى للتحول الالكتروني والذكي في منظومة الخدمات التي تقدمها للمشتركين من خلال رؤية واستراتيجية الهيئة والتي تهدف إلى دفع عجلة التطور والتحول الالكتروني والذكي وتوفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير العالمية، ومن أجل تحقيق مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة ومواكبة المتغيرات وتوفير الخدمات على مدار الساعة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة خدمة المشتركين حامد طاهر الحاج أنه يمكن للمتعاملين طلب الحصول على شهادة براءة الذمة التي تفيد بعدم وجود أي مستحقات عليه تجاه الهيئة للحساب المعني أو طلب إصدار الفاتورة النهائية للحساب وقطع الخدمة بسبب انتقاله من محل إقامته ويتم انهاء معاملته وارسال براءة الذمة من خلال رابط على هاتفه المحمول كما يمكنه الحصول عليها من الموقع الالكتروني من خلال رقم الحساب الخاص به بدلا من زيارة المركز الفرعي مما يوفر وقته وجهده.