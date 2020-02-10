«التوطين» توفر 200 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 330 مواطناً ومواطنة يعملون حالياً لدى القطاع الخاص بموجب نظام العمل عن بعد، حيث يؤدون مهامهم الوظيفية بالقرب من أماكن سكنهم من خلال مراكز العمل عن بعد التي توفرها الوزارة في العين ورأس الخيمة والفجيرة وخورفكان.

وأعلنت مدير إدارة التوظيف في الوزارة، فاطمة فرحان، أن الوزارة وقعت أخيراً 10 مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات خاصة، تم بموجبها توفير أكثر من 200 فرصة وظيفية جديدة بنظام العمل بدوام كامل ودوام جزئي في عدد من المناطق في الدولة.

وذكرت أن الفرص الوظيفية المستحدثة تستهدف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس، خصوصاً الذين يتقنون اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، حيث تتركز الوظائف في مجالات الحسابات وإدخال البيانات والتسويق وخدمة العملاء والمبيعات، وغيرها من المجالات.

وأضافت أنه وفقاً لمذكرات التفاهم ستقوم الوزارة بترشيح أسماء الباحثين عن عمل المسجلين لديها في «بوابة التوطين» ممن تتوافق مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف، حيث ستقوم المؤسسات والشركات المعنية بإجراء المقابلات الوظيفية مع المرشحين تمهيداً لتعيين الذين يجتازون هذه المقابلات الوظيفية.

وشملت مذكرات التفاهم كلاً من شركة الإمارات للصرافة والأنصاري للصرافة وشركة الظبي للتعهدات وشركة «G4S»، وشركة الجابر للنقل والمقاولات العامة وشركة الشارقة للمقاولات العامة وشركة الفردان للصرافة وشركة المسعود وتكافل الإمارات وشركة ديزرت جروب.

وأكدت أهمية نظام العمل عن بعد في خفض الكلف التشغيلية على شركات القطاع الخاص، نظراً لأن الوزارة تقدم الدعم اللوجستي والخدمات المرتبطة بتجهيز مراكز العمل عن بعد بمركز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف المناطق، حيث يتم تخصيص قاعة خاصة للشركات ووضع العلامة التجارية الخاصة بها، فضلاً عن توفير مكاتب للموظفين العاملين وفق نظام العمل عن بعد.

وأشارت الى أن النظام يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص، سواء بدوام جزئي أو كلي، في ضوء توفير بيئة عمل جاذبة تتوافق والأوضاع الاسرية، خصوصاً للمواطنات الباحثات عن الوظيفة.

وأكدت أن نظام العمل عن بعد يضمن للمواطنين والمواطنات، سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي، كل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، لاسيما من حيث الإجازات السنوية والتسجيل في صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكذلك الحصول على التأمين الصحي.