ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية من 15 - 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وفي بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد عند الساعة 20:46 13:37 والجزر عند الساعة 02:16.