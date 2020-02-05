إعفاء 429 مواطناً متقاعداً من سداد القروض السكنية في أبوظبي

المصدر: وام - أبوظبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين، من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 444 مليون درهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر، لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين المعفيين حتى الآن 640 مواطناً، إذ تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني أو ما تبقى منه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإعفاءات ما يقارب 652 مليون درهم، حيث جرى، خلال شهر سبتمبر من عام 2019، إعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت نحو 208 ملايين درهم.

يذكر أن الإعفاءات، من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه، متاحة للمتقاعدين المواطنين من ذوي الدخل المحدود عند الإحالة إلى التقاعد، بعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.



