انخفاض الحرارة اليوم.. وضباب ورطوبة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، لافتاً إلى انخفاض درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، تتعرض الدولة لامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، مع امتداد منخفض سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد منخفض ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، تصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً صباحاً.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية حتى صباح الخميس، ووجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون طقس الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وزيادة في معدلات الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة.