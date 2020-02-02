«أبوظبي للتقاعد» يتلقى 14.6 ألف استفسار وشكوى خلال 2019

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف تقرير إحصائي حديث أن إجمالي المعاملات الإلكترونية التي أنجزها موظفو صندوق أبوظبي للتقاعد خلال العام الماضي بلغ 75 ألف معاملة عن طريق القنوات الرقمية المختلفة للصندوق، وتلقى 14.6 ألف استفسار وشكوى، وأنجز 22 ألف معاملة في قطاع إسعاد المتعاملين، فيما تلقى 12.2 ألف مكالمة هاتفية.

وأفاد التقرير بأن الصندوق حقق خلال العام الماضي، إنجازات عدة على صعيد عملية التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، بدأت بإطلاق نسخة محدّثة أو «حُلّة جديدة» للموقع الإلكتروني الرسمي، تمت على مرحلتين، مشيراً إلى الصندوق يقدّم 21 خدمة إلكترونية عبر القنوات الرقمية المختلفة، وتسع خدمات من خلال تطبيق الهواتف الذكية، منها خدمات «تغيير الحساب المصرفي، الحاسبة الإلكترونية، تابع حالة طلبك، الدردشة الإلكترونية، إصدار الشهادات، معاملاتي، الكشف المالي، تحديث البيانات الشخصية وبيانات الاتصال».