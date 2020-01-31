«نيابة المرور» في دبي تسعد عملاءها بخدمات ذكية ومبتكرة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

افتتح النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، التوسعات الجديدة لمركز خدمة إسعاد المتعاملين بمقر نيابة السير والمرور، بحضور النائب العام المساعد، المستشار يوسف حسن المطوع، والمحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار خليفة راشد بن ديماس، كجزء من خطة التطوير المستمرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء في الحصول على الخدمة بالطرق الذكية والمبتكرة، وتماشياً مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي في إسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم. وتفقد النائب العام، يرافقه المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة، أرجاء وردهات المركز، وشهد المبنى مرحلة تطوير شاملة، تهدف إلى الارتقاء بالمبنى إلى مصاف مراكز الخمس نجوم التي توفر أرقى تجارب تقديم الخدمة والتسهيل على المتعاملين، كما شملت التوسعات توفير بيئة عمل مثالية لأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وأكد النائب العام أن هذه الخطوة تؤكد حرص النيابة على الاهتمام بالمتعاملين بجميع فئاتهم، ومن ضمنهم المتعاملون من كبار السن وأصحاب الهمم، كما أنها تعزز من تقدم مراكز الخدمة التي تعكس أرقى المواصفات العالمية، بما يسهل ويسرع معاملات الجمهور.

ووجه المسؤولين في نيابة السير إلى أهمية توفير المبادرات والخدمات المتميزة للمتعاملين من خلال قنوات ذكية تؤتي فاعليتها بكفاءة ودقة عاليتين، بحيث تقلل من الحضور الشخصي لمراكز الخدمة تماشياً مع توجهات حكومة دبي.