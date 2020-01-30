تعرّف إلى مواعيد زيارة نزلاء إصلاحية «العين»‎

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قررت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، تعديل مواعيد زيارات النزلاء في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (العين).

وستكون مواعيد الزيارات يوم الأحد للنساء والرجال الحاصلين على إذن من النيابة العامة والمحامين وكاتب العدل من الثامنة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، ويوم الإثنين يكون بالتناوب أسبوعياً بين الرجال والنساء، وتشمل جميع القضايا عدا قضايا المخدرات، وذلك خلال فترتين من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ومن الثالثة إلى الخامسة بعد العصر.

ويوم الثلاثاء تشمل قضايا المخدرات فقط، وتكون بالتناوب أسبوعياً بين الزوار في الفترة الصباحية من الثامنة حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الثالثة إلى الخامسة بعد العصر.

وخصص يوم الأربعاء لزيارة السفارات والدبلوماسيين، وتشمل جميع القضايا من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، ويوم الخميس فتخصص الزيارة للعائلات للنزيلات من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً.

ودعت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى ضرورة التسجيل لزيارة النزلاء، وذلك عبر التطبيقات الذكية المعتمدة لشرطة أبوظبي. ويذكر أن يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.