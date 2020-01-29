خروج الطلبة الذين استنشقوا المبيدات الحشرية بالشارقة من المستشفى وحالتهم جيدة ومستقرة

المصدر: محمد الرفاعي _ الشارقة

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الطلبة وعددهم ٢١ طالبا الذين تعرضوا لإصابات بسيطة واختناق في إحدى المدارس الخاصة نتيجة استنشاق مبيدات حشرية تم رشها في مدرستهم ليلة أمس، خرجوا من المستشفى وجميعهم بحالة جيدة ومستقرة.

وتفصيلا، أكد مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني أن الطلبة الذين تعرضوا للإغماء نتيجة استنشاقهم روائح للمبيدات الحشرية بإحدى المدراس الخاصة بالإمارة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أنه تم صرف جميع الطلبة من المدرسة حفاظاً على سلامتهم.

وبين بأن الهيئة فور تلقيه البلاغ أكدت على إدارة المدرسة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الطلبة، مشيراً إلى أن وضع الطلبة الصحي جيد، وتم التأكد من تلقيهم العلاج المناسب، وخرجوا من المستشفى، مبينا أنه تم تشكيل فريق رقابي لمتابعة الأمر والتحقيق فيه بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تم متابعة الحالة الصحية للطلبة لحظة بلحظة ولا توجد مضاعفات لأي طالب.

وكانت شرطة الشارقة أصدرت بيان صحفي أكدت فيه أنها تحقق بالواقعة، وأن الحالات الناجمة عن استنشاق بقايا مبيدات حشرية في إحدى المدارس الخاصة التي وصل عددها إلى 21 حالة تصنف بالبسيطة، و تم التعامل مع آثار الاستنشاق بالعلاج الفوري وتحويل بعضهم إلى المستشفى وجميعهم بوضع مطمئن.

وأوضحت الشرطة أن إحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة استقدمت ليلة أمس إحدى شركات مكافحة المبيدات الحشرية وعملت على رش المدرسة إلا أن بقايا المبيدات تأثر بها بعض الطلبة صباح اليوم وتم استدعاء الإسعاف الوطني والجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب واعطائهم العلاجات اللازمة وإخلاء المدرسة من الطلاب.