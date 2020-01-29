شرطة أبوظبي تحذّر من ترك المركبات في حالة تشغيل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من ترك سياراتهم في حالة تشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين.

وأكدت حرصها على تعزيز التوعية الأمنية الوقائية المتعلقة بعدم ترك المركبات في حالة تشغيل، من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية الجمهور بخطورة تركها في حالة التشغيل، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، أو سرقة متعلقاتهم الخاصة، أو أوراقهم المهمة. وتنظم شرطة أبوظبي حملات توعية مستمرة، مستهدفة قائدي المركبات، تدعوهم من خلالها إلى عدم ترك سياراتهم في حالة تشغيل، سواء أمام المراكز التجارية أو في الأسواق والشوارع، وكذلك أمام المنازل أو المساجد.