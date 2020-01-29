شهر الإمارات للابتكار ينطلق أول فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» الحدث الوطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين على مستوى الدولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 1 إلى 29 فبراير تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، ويتضمن نحو 1000 فعالية من 120 جهة حكومية وخاصة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلامية عقدت أمس في مقر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي، بحضور منسقي شهر الإمارات للابتكار على مستوى الدولة وممثلي جهات حكومية اتحادية للتعريف بموضوعات الشهر وأبرز توجهاته وفعالياته الموجهة للمجتمع.

وأوضحت مدير إدارة المركز شذى الهاشمي، أن الشهر يهدف إلى إحداث قفزات نوعيّة واحتضان الأفكار المبتكرة التي تصوغ حلولاً جديدة للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى واقع ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد في مجتمع الإمارات، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لجعلها الدولة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وتابعت: «سيشهد الشهر إطلاق أكبر تحدٍّ وطني تحت شعار (تحدي الخمسين) لتصميم مستقبل دولة الإمارات، وهي أكبر مسابقة وطنية للابتكار تسهم في صياغة شكل الحياة بدولة الإمارات، تطلق للمرة الأولى ضمن الفعاليات وتنظم على مستوى دولة الإمارات في سبع محطات رئيسة».

تعزيز التنمية

يعزز تنظيم شهر الإمارات للابتكار التنمية في الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، ويهدف إلى إحداث قفزات نوعيّة واحتضان الأفكار المبتكرة التي تصوغ حلولاً جديدة للتحديات المستقبلية.