خط ساخن لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم يعمل على مدار 24 ساعة بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أنها وفرت خدمة خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال المكالمات والطلبات الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم بالإمارة، وذلك لتقديم 6 خدمات مختلفة لهم بأعلى المعايير والموصفات المتبعة.

وبينت خلال نشرها للخدمات على وسائلها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية والإعلامية أن الرقم 8007080 يستقبل المكالمات من الجمهور وأصحاب العلاقة لتوفير الرعاية اللازمة لفئتي كبار السن وأصحاب الهمم بأي وقت.

وأشارت إلى أن الخدمات الست التي تقدمها لفئة كبار السن وأصحاب الهمم عبر الخط الساخن، تتمثل في:

1. التسجيل في خدمات الرعاية المنزلية لتقديم الرعاية لهم بمنازلهم عبر فريق طبي متخصص.

2. الإبلاغ عن العنف والإساءة في حال تعرضهم لهما من أي طرف.

3. التسجيل في مركز العلاج الطبيعي الذي يوفر الرعاية الطبية الكاملة لهم.

4. التسجيل في خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش لتأمين زيارات دورية لهم لعلاجهم وتقديم الخدمات الطبية التي تتناسب مع وضعهم الصحي.

5. طلب نقل طريحي الفراش للمواعيد الطبية في المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

6. طلب تأهيل الجلساء الذي يتم عن طريقه إعطاء دورات لجلساء طريحي الفراش والمرضى بالمنازل لتقديم الرعاية الصحية لهم بشكل مناسب دون وقوع الأخطاء.