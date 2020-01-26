المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

«بكشته»

مبادرة جديدة قامت بها دائرة المواصلات في عجمان، هي رحلة «بكشته»، لأعضاء مجلس عجمان للشباب لاكتشاف جمال إمارة عجمان، وأهم ملامح الإمارة.

مدارس

طالب أولياء أمور مدارس خاصة في الشارقة بتهيئة المنطقة الواقعة أمام المدارس أثناء فترة الشتاء أو أمام الباب الرئيس فقط، حيث يعاني أولياء الأمور مع رجال الشرطة في عبور الأولاد، بسبب كثرة المياه المتراكمة في بعض الأماكن.

جسر

زادت أعمال بناء الجسر الجديد في منطقة الراشدية بشارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان من الزحام، بسبب ضيق مسارات الطريق، خصوصاً في الفترة الصباحية.

حافلات

طالب متصلون بضرورة فرض رقابة أكثر على حافلات المدارس في عجمان، حيث يقوم السائق بالوقوف في الطريق الرئيس رغم وجود شارع خدمات، مشيرين إلى أن السائق يستغل الحصانة ويعطل حركة المرور.

ازدحام

طالب ذوو طلبة من سكان قرية جميرا سيركل بدبي، بإيجاد حل للازدحام الشديد في شارع حصة بالاتجاه المؤدي إلى منطقة المدارس في البرشاء جنوب الرابعة، في الفترة الصباحية، إذ يتسبب هذا الأمر في تأخر أبنائهم عن الحضور إلى المدرسة رغم خروجهم من المنازل في وقت مبكر.

«أم سقيم»

ناشد سكان الجهات المعنية في دبي سرعة إنجاز أعمال الطريق المؤدي إلى شارع أم سقيم من منطقة البرشاء جنوب الرابعة، فقد تم إغلاقه قبل بضعة أشهر، ويضطر السكان إلى السير في الطريق البديل الذي يزيد المسافة نحو ثلاثة كليومترات.

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