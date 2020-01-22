الحكم في قضية الأم المتهمة بالتسبب في وفاة 7 من أبنائها 18 فبراير

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

قدم محامي دفاع أمّ خليجية متهمة بالتسبّب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ والإهمال نتيجة حريق اندلع في منزلها قبل عامين، مرافعة مرفقة بمستندات إلى محكمة استئناف الفجيرة، أمس، مطالباً ببراءة الأم، وقررت المحكمة تأجيل القضية للنطق بالحكم في جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة دبا الفجيرة قضت سابقاً ببراءة المتهمة من تهمتي التسبب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ والإهمال. وكان حريق اندلع في يناير من عام 2018 في منزل بمنطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتجت عنه وفاة سبعة أطفال، أربع بنات بينهن طفلتان توأم، وثلاثة أولاد، راوحت أعمارهم بين خمسة و15 عاماً، نتيجة الاختناق بدخان الحريق.