حاكم الشارقة يتكفل بمليون درهم مصاريف علاج مسن عمره 94 عاماً بعد اتصال أبنه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمصاريف علاج والد متصل استغاث بسموه عبر برنامج الخط المباشر، إذ أن المريض الذي عمره 94 عاماً بالعناية المشددة منذ شهر ونصف وتراكمت عليه المصاريف ووصلت إلى نحو مليون درهم.

وتفصيلاً، تفاجئ أحد المتصلين عبر الخط المباشر بعد أن شرح حالة والده الصحية الذي يبلغ من العمر 94 عاماً بتكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بمصاريف علاجه البالغة مليون درهم لإحدى المستشفيات الخاصة بالإمارة.

وقال المتصل إن والده موجود بالعناية المركزة منذ شهر ونصف على جهاز التنفس الصناعي، وحالته حرجة، مناشداً صاحب السمو حاكم الشارقة بمساعدته لسد جزء من مصاريف العلاج في المستشفى الخاص، لافتاً إلى تكاليف العلاج وصل لنحو المليون درهم، وخلال المكالمة وصله الرد بتكفل سموه بجميع المصاريف.