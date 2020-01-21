تسكين موظفي حكومة أبوظبي على الرواتب الجديدة في مارس

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، أنه سيتم الانتهاء من تسكين كل العاملين بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي في جدول الرواتب الجديد، بحلول شهر مارس المقبل كحد أقصى، ليستفيدوا من المزايا المتعددة التي يوفرها.

فيما أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن جدول الرواتب لم يستهدف إصلاح النظام التقاعدي، لكنه قدّم حلاً لمشكلة قيمة المعاشات التقاعدية التي طالما شكا من ضعفها مواطنون بجهات حكومية في أبوظبي.

وتفصيلاً، أكدت مدير الاتصال المؤسسي في صندوق أبوظبي للتقاعد، فاطمة الشريقي، عدم وجود أية تغييرات جديدة في قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، موضحة أن القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، أخيراً، لم يستهدف إصلاح النظام التقاعدي، لأن هذا الأمر ينظّمه قانون المعاشات والتقاعد لإمارة أبوظبي.

وأبلغت الشريقي «الإمارات اليوم»، أن جدول الرواتب الجديد قدّم حلاً لمشكلة قيمة المعاشات التقاعدية التي شكا مواطنون عاملون بجهات حكومية في أبوظبي، من ضعفها قياساً بما كانوا يتقاضونه قبل التقاعد، وذلك نتيجة انخفاض الرواتب الخاضعة للاستقطاع، وكانت تشكّل 40% من راتب المواطن، لافتة إلى أن جدول الرواتب الجديد عالج المشكلة من خلال تضمين نحو 80% من راتب الموظف في الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش.

وقالت إن العلاوات لم تكن تدخل في حساب الراتب الخاضع للاستقطاع، لكن جدول الرواتب الجديد عدّل ورفع أساسي رواتب الموظفين، كما وزع العلاوة التكميلية على العناصر الأربعة الخاضعة للاستقطاع، (بدل السكن وعلاوات غلاء المعيشة والاجتماعية والأبناء)، لتدخل ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع، ما يعني زيادة قيمة هذا الراتب.

ولفتت إلى أن نسبة الـ80% التي تضمنها القرار لم يكن المقصود بها حصول الموظف على 80% من راتبه كقيمة للمعاش بعد التقاعد، موضحة أنه بعد إكمال الموظف 25 سنة خدمة يحصل على 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع وليس من الراتب الإجمالي.

وأكدت الشريقي أن كل موظفي الحكومة سيمكنهم التعرف إلى قيمة معاشاتهم المستقبلية بعد الانتهاء من عملية التسكين على الجدول الجديد التي تتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وذلك عبر الحاسبة الإلكترونية التي يوفرها الصندوق على الموقع الإلكتروني.

فيما أفادت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، بأنه سيتم الانتهاء من تسكين العاملين بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي في جدول الرواتب الجديد، بحلول شهر مارس المقبل كحد أقصى، موضحة أن الجدول الجديد يعد تحديثاً لجدول الرواتب الشامل الذي لم تتم مراجعته منذ صدوره عام 2007، ليمثل فرصة جيدة لمكافأة الموظفين المتميزين من خلال صرف «بدل تميّز» بما يشجعهم على الاستمرار في الاجتهاد.

وأوضحت أن الجدول يتيح الفرصة أمام الموظفين للاستفادة بمزايا التدرج الوظيفي من ترقيات وزيادة في الرواتب وفقاً للدرجات الوظيفية، لاسيما بعد استحداث درجات فرعية يمكن للموظفين التنقل بينها تصاًعدياً وفقاً لاجتهادهم.

وأضافت أن الجدول الجديد يمنح رؤساء الجهات الحكومية صلاحية استقطاب العناصر الوظيفية المتميزة من المواطنين لشغل الوظائف الحكومية تحت بند «بدل استقطاب».

حفظ الحقوق المكتسبة

قالت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، إن جدول الرواتب الجديد يعمل على حفظ الحقوق المكتسبة للموظفين في ما يتعلق بالراتب (الأساسي والإجمالي)، كما يعمل أيضاً على منح المرشح للتوظيف من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً لشغل وظيفة في الجهة الحكومية من خلال نظام مكافآت التعاقد مع الخريجين المتدربين.

ووفقاً للقرار ستتحمل حكومة أبوظبي الكلفة المترتبة على تطبيق القرار الذي يشمل استحداث بدلات تحفيزية لدعم استقطاب المواهب، ومكافأة المتميزين في الجهات الحكومية، لتشجيع التميز والإبداع، ومنح المرشح للتعيين من الخريجين الجدد فرصة لإعداده وتطويره وظيفياً.