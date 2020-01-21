إطلاق «مشاغل» لتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال مراكز للتأهيل المهني والتشغيل تُنشئها الوزارة وتشرف عليها، وينتفع بها أصحاب الهمم الملتحقون بمراكز «مشاغل»، سواء في برامج التدريب والتأهيل المهني أو في برامج التشغيل والمتابعة.

ويأتي إطلاق المشروع بناءً على قرار وزاري أصدرته وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، والذي ينص على إنشاء مركز يُسمى مركز «مشاغل» للتأهيل المهني والتشغيل، كمقدمة لانطلاق «مراكز» أخرى على مستوى الدولة، حيث تكون تبعية هذا المركز لإدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، ومقره مركز التنمية الاجتماعية بعجمان التابع للوزارة. وسيكون «مشاغل» مظلة لمبادرات وورش عدة تتبناها الوزارة لتحقيق التأهيل والتشغيل الدامج لأصحاب الهمم.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع أن قرار إنشاء مراكز «مشاغل» يستند إلى محاور وأهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويرتكز على قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل أصحاب الهمم.

وأوضحت أن مراكز مشاغل تقبل أصحاب الهمم من مختلف حالات الإعاقة المُحوّلين من وزارة التربية والتعليم، ومراكز تأهيل أصحاب الهمم، وأولياء أمور أصحاب الهمم، وأية جهة توافق عليها الوزارة، مشيرة إلى تحقيق هذه المراكز ثلاثة أنواع من التوظيف لأصحاب الهمم، هي: التوظيف الانتقالي، والتوظيف الدامج، والتوظيف عن بُعد، حيث تستهدف مراكز «مشاغل» أصحاب الهمم فوق 15 عاماً ضمن برنامج التدريب والتأهيل المهني، وفوق 18 عاماً ضمن برنامج التشغيل والمتابعة.