سلطان بن سليم: حشد الطاقات والإمكانيات ووضع الخطط للارتقاء بخدماتنا

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بنسليم تعليقا على اختيار المؤسسة ضمن المراكز الثلاث الأخيرة في نتائج مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام ٢٠١٩: "تمثل نتائجلمؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري مرشداً لنا في متابعة مستوى الأداء بجمارك دبي وتضعنا أمام ضرورة وضع خطط جديدة للتطويرتحقق سعادة المتعاملين من خلال حشد كافة الطاقات والامكانيات التي تمكننا من الارتقاء بمستوى خدماتنا لتلبي تطلعات القيادة الحكيمة بأن تظل مسيرة التطوير في تصاعد مستمر، وستتم دراسة وتحديث كافة الاجراءات والممارسات التي نطبقها في جمارك دبي بمنظورمستقبلي يواكب احتياجات المتعاملين ويلبي توقعاتهم، ما يمكننا من التقدم بثبات في جهودنا التطويرية ويحقق نقلة نوعية في ادائنا لنصلإلى مراتب افضل في إسعاد المتعاملين، تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي وتحقيقا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي