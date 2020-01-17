"الأرصاد": الطقس رطب إلى صحو.. والأمطار تعود منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الجمعة رطباً صباحاً خاصة على المناطق الغربية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس السبت سيظل رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً ومغبر وغائم جزئياً أحياناً نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن يوم الأحد سيبقى رطباً صباحاً على المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/ س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس منتصف الأسبوع، توقّع المركز أن يصبح يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على البحر وشمالاً، مع احتمال عودة سقوط بعض الأمطار الخفيفة، موضحاً أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يصير مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.