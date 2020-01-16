لقاء خريجي البرنامج الإعلامي الوطني للشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال تفقده المقر الجديد لنادي دبي للصحافة، مع منتسبي «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالشراكة مع مؤسسة «وطني الإمارات»، وبدعم أكثر من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية داخل الدولة، بهدف إعداد وتطوير كوادر إماراتية مؤهلة ومدربة بكل المهارات الإعلامية.

واستمع سموه لشرح من عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، إلى شرح حول البرنامج الهادف إلى تزويد الكوادر الإعلامية الوطنية بالأدوات التي تعينهم على مواكبة المتغيرات المحيطة والإلمام بأهم المستجدات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وفق خطة تشمل دورات نظرية وعملية تُمكن المتدربين من اكتساب المعرفة المطلوبة وصقل مهاراتهم في المجال الإعلامي بمختلف تخصصاته، ليوجد البرنامج بذلك أكبر منصة شبابية إعلامية إماراتية، مؤهلة بما يتماشى مع متطلبات الوقت الراهن.

ويأتي التعاون بين نادي دبي للصحافة ومؤسسة «وطني الإمارات» في تنفيذ برنامج الإعلام الوطني للشباب، وغيره من المبادرات والأنشطة التي ينظمها على مدار العام، في إطار حرص النادي على المشاركة بصورة إيجابية وعملية في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المواطنين الشباب؛ وتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في صنع إعلام بلادهم، وتمكينهم من ريادة مختلف مسارات تطويره.