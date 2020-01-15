طرق دبي سالكة من تجمعات مياه الأمطار.. و«الهيئة» تواصل الاستعداد لأي ظروف استثنائية

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمكن الفرق الميدانية التابعة لها من سحب تجمعات المياه في بعض الشوارع التي تأثرت بسقوط الامطار خلال ليل أمس وساعات الصباح الأولى من اليوم، في وقت اكدت فيه الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن 5% فقط من حجم شبكة الطرق تأثر بالهطول الشديد للأمطار خلال الأيام الماضية، كما أفادت أن لديها منظومة متكاملة من الفرق الميدانية وشبكات المواصلات العامة التي تضمن مواجهة أي طارئ وفق سيناريوهات معدة سلفاً، يبلغ عددها 41 سيناريو، للتعامل مع كل حالة، ونحو 10 آلاف كاميرا تراقب حالة وظروف الطرق تمكنها من التدخل فوراً.

وأكدت الهيئة استعداد فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهيئة للتعامل مع أي ظروف استثنائية، وذلك مع استمرار حالة الطقس غير المستقرة وسقوط أمطار متفرقة على المدينة، مشيرة الى أن معظم الشوارع الرئيسة تشهد حركة مرور انسيابية نتيجة الإجراءات التي تنفذها الفرق الميدانية المشتركة التابعة للجهات المعنية.

وأفادت الهيئة أن هناك فريقاً متكاملاً، يعنى بالتعامل مع أي طارئ يحصل في طرق وشوارع الامارة، وذلك بطريقة تكفل استمرارية الأعمال والانتقال من دون أن يؤثر ذلك في حركة الحياة والعمل في المدينة.

ووفقاً للهيئة يتكون الفريق التابع لها من 700 موظف يضم مقاولين وعاملين في الفرق المتخصصة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة الى 150 مضخة وصهريجاً للتعامل مع هذه الحالات، وكذلك 150 معدة تضم أدوات مختلفة، فضلاً عن البحيرات الاصطناعية التي أنشأتها لسحب مياه الامطار المتجمعة في بعض الأماكن، مثل شارع الشيخ زايد على الحدود مع إمارة أبوظبي.