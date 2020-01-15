ذروة موسم البرد بدأت اليوم وتنتهي في 9 فبراير

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأنه مع طلوع نجوم النعايم فجر 15 يناير، بدأ موسم ذروة البرد في الجزيرة العربية، ويطلق عليه أهل البادية «موسم الشبط» ووقت «برد البطين» عند عموم أهل الجزيرة العربية، مشيراً إلى ان موسم البرد ثلاثة «المربعانية أول البرد»، والبطين أو بطن البرد أو منتصفه البرد وشدته، وأخيراً العقارب، نهاية البرد ولها لسعات برد.

وأضاف ان موسم الشبط له من طوالع النجوم نجم النعايم 15 يناير، ونجم البلدة 28 يناير، يتميز بردها بالشدة وتشكل الصقيع، خصوصاً إذا هبت رياح الشمال التي يكثر هبوبها خلاله، ويقول العرب «اذا طلعت النعايم أيقظ البرد النايم و ابيضت البهايم من الصقيع الدايم».

ويطلق على برده كذلك برد الازيرق، حيث تزرق الأطراف من شدة البرد.

تبدأ بواكير طلع فحل النخل بالظهور، حيث تمتد نحو 26 يوماً، وتبدأ 15 يناير وتنتهي مع 9 فبراير.

وأشار إلى انه في التقويم التراثي هناك ما يسمى بـ«أربعين المريعي» 40 يوماً تبدأ بحدود 28 ديسمبر وبردها يكون أشد، و«الأربعين العقربي» 40 يوماً تبدأ بحدود 6 فبراير ومطرها يكون أعم، والله اعلم.