«الأزمات والكوارث» يناقش استعدادات الدوائر الحكومية لاستضافة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

ترأس القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق الأزمات والكوارث بإمارة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، الاجتماع الرابع للفريق لعام 2020 الذي عقد في متحف الاتحاد.

وتم مناقشة قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستعدادات وخطط وإمكانات الدوائر الحكومية في إمارة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.

واستعرض مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث العقيد خبير أحمد بورقيبة، هيكل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، ومهام ومسؤوليات اللجنة، وتطورات الأوضاع الأمنية، ولجنة السيناريوهات والتمارين لإمارة دبي.

ونوه المري بالجهود المبذولة من فريق الأزمات والكوارث بإمارة دبي، مؤكداً أن التكامل بين أعضاء الفريق يحقق الأهداف والتطلعات الموضوعة، ويعزز الأمن والأمان في الإمارة أثناء الأحداث المختلفة.

الاجتماع استعرض هيكل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.